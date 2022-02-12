На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.

Про це він сказав відповідаючи на запитання іноземної журналістки.

"Сьогодні в медіа забагато інформації про ризик вторгнення, навіть дати називають. Ми розуміємо, що є ризики. Якщо у вас є додаткова інформація про вторгнення з 16 лютого — давайте нам цю інформацію. Ми щодня отримуємо інформацію від нашої розвідки і вдячні розвідкам інших держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємось щоденно з керівництвом різних держав, тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – єдиний шлях щодо деескалації та деокупації", - сказав Володимир Зеленський.

Що відомо:

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України.

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