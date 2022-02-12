На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України

На території Херсонської області проходять спільні навчання поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На одній з ділянок, де відбуваються навчання на дамбі перекрили воду у Північнокримський канал. За легендою місцеві "тітушки" намагаються захопити дамбу, аби відкрити воду до півострова.

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Суспільне Херсон

Доповнюється...

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber