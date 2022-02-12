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На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України
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На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України

Владислав Чеботарьов
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На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур України Суспільне Херсон

На території Херсонської області проходять спільні навчання поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На одній з ділянок, де відбуваються навчання на дамбі перекрили воду у Північнокримський канал. За легендою місцеві "тітушки" намагаються захопити дамбу, аби відкрити воду до півострова.

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структурСуспільне Херсон

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур УкраїниСуспільне Херсон

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур УкраїниСуспільне Херсон

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структурСуспільне Херсон

На Херсонщині проходять спільні навчання підрозділів силових структур УкраїниСуспільне Херсон

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