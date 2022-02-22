Засудження агресії РФ на Донбасі: як голосували харківські нардепи

На засіданні парламенту 22 лютого 12 з 14 харківських депутатів-мажоритарників підтримали заяву із засудженням визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" Російською Федерацією.
Заяву підтримали 336 народних обранців, утрималися троє, голосів "проти" не було.
"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн — учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької й Луганської областей України", — йдеться у постанові.
Як свідчать результати поіменного голосування, "за" затвердження документу виступили 10 нардепів від політичної партії "Слуга народу": Марія Мезенцева, Олександр Куницький, Вікторія Кінзбурська, Юрій Здебський, Дмитро Микиша, Олексій Красов, Дмитро Любота, Олександр Літвінов, Євген Пивоваров, Олександр Бакумов. Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко не голосував.
Заяву підтримали позафракційна депутатка Юлія Світлична та член фракції "Опозиційної платформи — За життя" Олександр Фельдман. ОПЗЖ, до якої входять 44 депутати, віддала найменше голосів — голос Фельдмана був одним з трьох "за". Позафракційний депутат з Харківщини Дмитро Шенцев під час голосування значиться як відсутній.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.