Засудження агресії РФ на Донбасі: як голосували харківські нардепи

На засіданні парламенту 22 лютого 12 з 14 харківських депутатів-мажоритарників підтримали заяву із засудженням визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" Російською Федерацією.

Заяву підтримали 336 народних обранців, утрималися троє, голосів "проти" не було.

"Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн — учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької й Луганської областей України", — йдеться у постанові.

Як свідчать результати поіменного голосування, "за" затвердження документу виступили 10 нардепів від політичної партії "Слуга народу": Марія Мезенцева, Олександр Куницький, Вікторія Кінзбурська, Юрій Здебський, Дмитро Микиша, Олексій Красов, Дмитро Любота, Олександр Літвінов, Євген Пивоваров, Олександр Бакумов. Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко не голосував.

Заяву підтримали позафракційна депутатка Юлія Світлична та член фракції "Опозиційної платформи — За життя" Олександр Фельдман. ОПЗЖ, до якої входять 44 депутати, віддала найменше голосів — голос Фельдмана був одним з трьох "за". Позафракційний депутат з Харківщини Дмитро Шенцев під час голосування значиться як відсутній.

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