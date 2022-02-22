У Сумах 22 лютого стартував чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, з порушенням зору, ментальними та фізичними порушеннями. Змагання приймає Палац студентського спорту Сумського державного університету. На перших стартах побували наші журналісти.

Ярослав Крюков — один з п’яти спортсменів, які на чемпіонаті представляють Сумщину. Він бігтиме 60 та 200 метрів. Розповів, чому бере участь у змаганнях: "Подивитись як себе відчуваєш, до чого треба готуватися на наступний чемпіона. Постараюсь на шістдесят. На 200 як вийде. Будемо старатися у будь-якому випадку".

Участь у змаганнях беруть понад 100 спортсменів з 21-го регіону країни. Тут є і спортсмени-початківці, і ті, що здобували медалі на паралімпійських іграх.

Суспільне Суми

Владислав Загребельний – спортсмен з Дніпровщини розповідає: "Я чекаю, по-перше, від новеньких хлопців та дівчат – гарних результатів. Щоб вони досягли своїх цілей, які тренери поставили їм на цей чемпіонат. А для себе – це перевірка своєї фізичної підготовки".

Про своє бачення цього чемпіонату говорить головний тренер паралімпійської команди з легкої атлетики Андрій Фатєєв: "Ми починаємо підготовку, новий паралімпійський цикл до паралімпійських ігор у Франції у 2024 році та будемо казати так – це перевірка стану спортсменів титулованих, які вже здобули медалі на паралімпійських іграх, а також у мене, я вважаю, одна з основних задач як головного тренера знайти спортсменів, які за три роки могли потрапити до складу збірної у Париж".

Протягом двох днів спортсмени розіграють нагороди в сімнадцяти видах програми чемпіонату.

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