Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Чотири "золоті" та дві "бронзові" нагороди здобули українські лучники на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні. Дві з них вибороли сумчанки. Турнір відбувся у місті Ласко, Словенія. 19 лютого відбулись завершальні стрільби чемпіонату.

Поліна Родіонова

У командному заліку Україна посіла перше місце серед 30 країн-учасниць. Дві медалі найвищого ґатунку здобули на чемпіонаті сумчанки. У фіналі юніорок "золото" здобула українська команда, до якої входила сумчанка Дар'я Коваль.

Серед жінок українки також посіли перше місце. У складі команди "золоту" медаль здобула сумчанка Поліна Родіонова.

У кроці від медалі - на четвертому місці - зупинилася чоловіче тріо з сумчанами Владиславом Лісняком та Артемом Овчінніковим у складі.

Що відомо

Про те, що сумчани візьмуть участь у чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, стало відомо наприкінці січня.

Спортсмени розповідали Суспільному, як саме готуються до чемпіонату.

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