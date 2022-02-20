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Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука
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Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Олександр Качанов Анна Скрипняк
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Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Чотири "золоті" та дві "бронзові" нагороди здобули українські лучники на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні. Дві з них вибороли сумчанки. Турнір відбувся у місті Ласко, Словенія. 19 лютого відбулись завершальні стрільби чемпіонату.

Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лукаПоліна Родіонова

У командному заліку Україна посіла перше місце серед 30 країн-учасниць. Дві медалі найвищого ґатунку здобули на чемпіонаті сумчанки. У фіналі юніорок "золото" здобула українська команда, до якої входила сумчанка Дар'я Коваль.

Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Серед жінок українки також посіли перше місце. У складі команди "золоту" медаль здобула сумчанка Поліна Родіонова.

Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

У кроці від медалі - на четвертому місці - зупинилася чоловіче тріо з сумчанами Владиславом Лісняком та Артемом Овчінніковим у складі.

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