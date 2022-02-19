Команди Сумщини продовжують готуватись до весняної частини сезону. 19 лютого футбольні клуби "Тростянець" та "Нафтовик" з Охтирки зіграли товариські матчі у рамках підготовки до матчів чемпіонатів України.

Футбольний клуб "Тростянець" (який осінню частину чемпіонату завершив на 7-му місці у групі "Б" другої ліги) зустрівся з шостою командою групи – спортивним клубом "Полтава". Тростянчани святкували перемогу з рахунком 2:1.

"Нафтовик" з Охтирки (який у осінній частині у аматорському чемпіонаті України посів четверте місце у другій ліги) зіграв з дев’ятою командою групи "Б" другої ліги футбольним клубом "Вовчанськ" Харківської області. Перемогу у матчі з рахунком 3:2 святкували охтирчани. За "Нафтовик" у цьому спарингу забивали Олександр Лапін, Владислав Сосєдко та Сергій Макаренко.

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