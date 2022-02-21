Матч 11 туру чемпіонату України з футзалу серед команд групи "Схід" 1 ліги відбувся у спортивному комплексі Сумського державного педуніверситету 21 лютого. У ньому роменський "Рятувальник" приймав "Sky Up" з Києва. Хто вийшов переможцем у цьому протистоянні – читайте далі.

У матчі 3 кола у спорткомплексі Сумського педуніверситету зустрілись на той момент 5 та 4 команди чемпіонату. Роменський "Рятувальник" до цього у 8 матчах набрав 11 очок і йшов у турнірній таблиці на 5 місці. Київський "Sky Up" з 16 очками у 7 поєдинках посідав 4 місце.

У матчі 1 кола у Києві суперники не змогли виявити сильнішого – гра завершилась з рахунком 1:1. У поєдинку 21 лютого до 15 хвилини гри кияни тричі забили у ворота "Рятувальника" — відзначились Єгор Сипливець, Олександр Уруцький та Юліан Горбатий.

За 1,5 хвилини до завершення першої половини матчу Антон Кончаков ударом зі штрафного відкрив рахунок голам роменчан. Він же у 2 таймі забив другий гол у ворота "Sky Up". Роменчани атакували й далі, під кінець гри підключили до атакуючих дій 5 польового, але рахунок у грі не змінився – 3:2 на користь київського "Sky Up".

Тарас Шпичка – тренер команди "Sky Up" (м.Київ) говорить: "Ми знали, що буде дуже важко. Так склалось, що у нас ігри з командою з міста Ромни дуже важко проходять. І минулого року важко грали: і програвали, і внічию грали".

Ігор Салівон – тренер команди "Рятувальник" (м.Ромни) розповідає: "Важкий був перший тайм. У другому таймі хлопці у роздягальні підбадьорились. Ми, я вважаю, зіграли як мінімум на нічию. Другий тайм більше володіли ініціативою, більше створювали. В кінці гри трохи не вистачило нам везіння, аби зрівняти рахунок і взяти очко у грі з цією командою".

Після матчів 11 туру, "SkyUp" вийшов на 1 місце у групі. "Рятувальник" йде на 5 місці, відстаючи від команди "Comfort Life" з Бучі на п’ять очок, але маючи при цьому на одну зіграну гру менше.

Читайте також

Обрали переможців зимового турніру з аматорського футболу у Великій Чернеччині.

Команди Сумщини з футболу зіграли товариські матчі в рамках підготовки до весняної частини сезону.

ХК "Суми" виграв чемпіонат області з хокею.

Сумчанки здобули медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram