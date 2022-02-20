ХК "Суми" виграв чемпіонат області з хокею

У Сумах 20 лютого завершився чемпіонат області з хокею. На майданчику стадіону "Авангард" відбулись матч за третє місце і фінал. Золоті медалі вибороли спортсмени хокейного клубу "Суми".

У матчі за третє місце зустрілись хокейні клуби "Конотоп" та "Дружба". Конотопчани відкрили рахунок у матчі і потім ще двічі закинули шайбу у ворота "Дружби". Після цього забивали хокеїсти "Дружби", але вони спромоглись лише скоротити відставання до мінімуму.

У підсумку "Конотоп" переміг з рахунком 3:2 і здобув "бронзові" медалі чемпіонату.

У "золотому" матчі турніру зустрілись чинний (на той момент чемпіон) та чинний "бронзовий" призер – хокейні клуби "Шостка" та "Суми". Команди розіграли "золоті" та "срібні" медалі турніру. Рахунок у матчі відкрили шосткинці, сумчани його зрівняли і вийшли вперед. Але основний час матчу завершився внічию – 2:2. А в овертаймі сумчани закинули переможну шайбу і здобули "золоті" медалі. У "Шостки" у цьому чемпіонаті - "срібло".

Що відомо

Суспільне Суми транслювало матчі на ютубі. Гру за третє місце можна переглянути за цим посиланням, фінальна гра - тут.

Напередодні визначилися фіналісти хокейного чемпіонату Сумської області.

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