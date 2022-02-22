На майже 62% завантажені ліжка в опорних лікарнях Одеси, які розгорнули для хворих на коронавірусну хворобу. Наразі з 1 110 ліжок вільні 686 місць (38%). Таке журналістам Суспільного повідомила головна спеціалістка департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради Олена Вельможко.

За даними від пресслужби мерії, станом на ранок 22 лютого у лікарнях Одеси перебувають 385 пацієнтів із COVID-19, з них 289 – у тяжкому стані.

На лікуванні в міській інфекційній лікарні перебувають 176 пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них 17 – у стані середньої тяжкості, 159 людей – у тяжкому стані. Дев'ять пацієнтів під'єднали до апаратів ШВЛ.

У міській лікарні №5 – 30 пацієнтів з лабораторно підтвердженим коронавірусом, у ДКЛ №1 – 38 пацієнтів, у ДКЛ №10 – 67, у міській лікарні №8 – 35 пацієнтів, у дитячій міській лікарні №3 – 36 дітей.

Наразі у Центрах первинної медико-санітарної допомоги вільні 252 кисневих концентратори.

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