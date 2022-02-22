COVID-19: на Одещині за добу виявили 1 664 нових випадки

За минулу добу, 21 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 664 людей. 1 130 хворих одужали, 21 мешканець помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 193). Далі йде Дніпропетровська область (2 159), на третьому місці – Одеський регіон.

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 323 284 громадян,

одужали 242 233 людини,

померли 5 902 хворих,

наразі хворіють 75 149 мешканців області.

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