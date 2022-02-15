В Одеську область привезли ліки проти COVID-19

15 лютого на Одещину привезли ліки проти COVID-19 – препарат "Молнупіравір". Про це повідомили Департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА.

Регіон отримав 92 760 капсул препарату "Молнупіравір", по 40 капсул у кожній баночці. Їх вистачить на 2 319 курсів. Препарат призначатимуть пацієнтам, які перебувають у групі ризику та захворіли на легку форму коронавірусу – зазначили в Департаменті.

За даними Одеської ОДА, "Молнупіравір" може блокувати фермент, який потрібен вірусу COVID-19 для відтворення генетичного коду. Ліки передадуть до Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Читайте також

COVID-19: на Одещині за добу виявили 3 315 нових випадків

Дистанційне навчання в одеських школах подовжили на тиждень

В Одеській області на 25% зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області