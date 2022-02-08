В Одеській області на 25% зросла захворюваність на грип та ГРВІ

За останній тиждень в Одеській області на 24,7% зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Збільшення кількості хворих відбулося за рахунок дорослого населення. Повнолітні одесити почали хворіти на 60,2% частіше. Діти, у порівнянні з попереднім тижнем, хворіють на 8% рідше. З 31 січня по 6 лютого в стаціонари Одеси госпіталізували 1 081 хворого з грипом та ГРВІ. Цей показник вищий за попередній тиждень на 7,8%.

За даними центру, в області продовжують циркулювати віруси грипу типу А. Також одесити хворіють на інші респіраторні вірусні інфекції (ріновірус, парагрип, аденовірус, тощо).

З початку епідсезону на Одещини зробили щеплення проти грипу 5 881 людина, з них 2 566 – медичні працівники.

Читайте також

Одещина – лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

Бустерною дозою проти COVID-19 в Одесі щепилися 13 тисяч людей

В Одесі нагородили чоловіка, який отримав мільйонне щеплення проти COVID-19

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області