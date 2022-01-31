Стало відомо, в якому стані захисні споруди Івано-Франківська

У 20 захисних спорудах Івано-Франківська можуть вміститися приблизно 4 500 людей. Однак у цих укриттях можуть сховатися лише працівники підприємств та організацій, на території яких вони розміщені. Про це кореспондентці Суспільного розповів начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.

Бомбосховище, яке розташоване на одному із підприємств в Івано-Франківську, здали в експлуатацію на початку 1990-х років. Воно розраховане на 200 людей. Перебувати тут можна дві доби, каже головний спеціаліст міського управління з питань надзвичайних ситуацій Андрій Ковальчук. Тут є електро-, газо- та водопостачання, а також — відпочинкові кімнати із 2-поверховими ліжками.

Фото: Суспільне Карпати Тут є електро-, газо- та водопостачання, а також — відпочинкові кімнати із 2-поверховими ліжками

"Є також приміщення — штаб. Тут є телефон, радіо, аптечка, рупор, про всяк випадок, якщо треба буде оповістити ще когось, хто має прибути сюди. Тут є чергові, вони змінюються і також можуть відпочити. Захисна споруда облаштована вентиляційною трубою, яка подає кисень", — розповів Андрій Ковальчук.

Фото: Суспільне Карпати У штабі є телефон, радіо, аптечка

Ця захисна споруда — готова для користування. Таких на території Івано-Франківська є 10, каже начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.

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Фото: Суспільне Карпати Ця захисна споруда є готовою для користування

З його слів, ще 10 споруд — обмежено готові, а 28 — непридатні для перебування. Вони розташовані на території підприємств, які вже не працюють або банкрутують. За словами Ігоря Влізла, останню захисну споруду в Івано-Франківську здали в експлуатацію у 1992 році.

Фото: Суспільне Карпати Останню захисну споруду здали в експлуатацію у 1992 році

"Роками нічого не робили, вода підходила до споруд, тому в нас є деякі укриття, у яких всередині — вода. Якщо там висота 2 м, то вони 15-20 років у воді стоять повністю. Туди навіть неможливо зайти. Підприємства, у яких є такі захисні споруди, стоять на обліку у Державному фонді майна. Для того, щоб їх відновити, потрібна серйозна державна політика. Треба створити відповідний фонд на рівні держави. Споруди треба ще раз обстежити, тоді фахівці зможуть сказати", — говорить Ігор Влізло.

Захисні споруди будували у радянський період на території підприємств, які мали стратегічне значення, для того, щоб у разі війни там могла заховатися чергова зміна. Інші жителі міста можуть укритися у підвалах будинків, розповідає Ігор Влізло.

Фото: Суспільне Карпати Є деякі укриття, у яких всередині — вода

Приблизно 160 підвальних приміщень будинків, які перебувають на балансі "Комфортного дому", є придатними для того, щоб там заховатися, каже заступник директора підприємства Ростислав Котович. Однак, за його словами, підвали люди упорядковують, тому ця цифра поступово зростає.

"У кожному нашому укритті-підвалі на дверях і позначках на стінах будинку є написані квартири, у яких є ключі від підвалу. Також дублюються номери телефонів жителів цих помешкань. Завжди можна перетелефонувати та підійти у ту квартиру, якщо підвал зачинений, — розповідає Ростислав Котович. — Є проблемні підвали, які потребують капітальних ремонтів. Тому не всі підвали можуть слугувати укриттям".

Фото: Суспільне Карпати

В одній із багатоповерхівок на вулиці Вовчинецькій — 107 квартир. У кожному з трьох під’їздів є підвал. Ключі від них є у мешканки будинку Оксани Мітченко. Жінка каже, що стежить за тим, аби підвальне приміщення не засмічували.

"Люди знають, що тут є укриття з 2014 року. Тільки люди так собі ставляться до того. Тут чисто, прибрали, але хотілося б, щоб тут трохи було охайніше", — сказала жінка.

Зі слів начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігоря Влізла, усі підвали розраховані на те, щоб там перебувати кілька годин.

Переглянути адреси з укриттями в Івано-Франківську можна на інтерактивній карті на сайті міської ради. Де розташовані укриття в Івано-Франківській області, можна переглянути за посиланням.

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