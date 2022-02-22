21 лютого близько 13:55 у селі Вірля Баранівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Місцеву жительку збив автомобіль. Жінка отримала травми, несумісні з життям. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, водій автомобіля "Volkswagen Passat", 38-річний житель Баранівської громади, рухаючись у напрямку Новограда-Волинського, наїхав на жінку, яка перетинала автошлях.

У результаті ДТП 60-річна жителька села Вірля загинула на місці події.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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