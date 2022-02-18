На Житомирщині сталася ДТП – три людини потрапили в лікарню

17 лютого у Коростені на вулиці Сергія Кемського сталася дорожньо-транспортна пригода. Трьох людей ушпиталили до Коростенської лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, 50-річний водій автомобіля "Volkswagen" їхав у напрямку Києва дорогою Київ — Ковель — Ягодин. На перехресті біля заправки він почав повертати ліворуч, в бік міста Овруч, але не надав перевагу в русі зустрічному автомобілю "Hyundai", за кермом якого був 35-річний киянин. В результаті автомобілі зіткнулися.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Тілесні ушкодження отримали водії та 37-річна пасажирка автомобіля "Hyundai". Усіх постраждалих медики госпіталізували до Коростенської лікарні. Поліцейські відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям події, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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