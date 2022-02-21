20 лютого близько 19:00 години у Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Великої Бердичівської та Коцюбинського – зіткнулися два автомобілі. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.

За її словами, зіткнулися автомобілі BMW та Peugeot. Відео зіткнення з камер відеоспостереження оприлюднила Патрульна поліція Житомирської області.

У результаті ДТП ніхто не травмувався.

Фото: Патрульна поліція у Житомирській області

Охоронці порядку склали на обох водіїв транспортних засобів протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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