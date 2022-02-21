20 лютого близько 19:00 години у Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті Великої Бердичівської та Коцюбинського – зіткнулися два автомобілі. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.
За її словами, зіткнулися автомобілі BMW та Peugeot. Відео зіткнення з камер відеоспостереження оприлюднила Патрульна поліція Житомирської області.
У результаті ДТП ніхто не травмувався.
Охоронці порядку склали на обох водіїв транспортних засобів протоколи за статтею 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна"Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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