19 лютого близько 12:30 на вулиці Митрополита Іларіона у Брусилові сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив 73-річного місцевого жителя, який переходив вулицю. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, 24-річний житель Брусилівської громади, керуючи автомобілем "AUDI", наїхав на 73-річного місцевого жителя, який переходив вулицю.

"У результаті ДТП пішохід отримав травми та був госпіталізований до лікарні, – каже Алла Ващенко. – Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Досудове розслідування триває.

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