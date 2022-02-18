17 лютого ввечері у Житомирі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. На вулиці Івана Мазепи під колеса автомобіля потрапила житомирянка, а по вулиці Святослава Ріхтера – 14-річний хлопець. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, 17 лютого близько 17:00 години 29-річний житель Чуднівщини, керуючи автомобілем "Ford Focus", на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі збив 46-річну жительку Житомира. Жінка перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Житомирянку з травмами ушпиталили до травматологічного відділення лікарні.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Цього ж дня, близько 18 години сталася ДТП по вулиці Святослава Ріхтера. Водій автомобіля "Honda", 29-річний місцевий житель, рухаючись вулицею міста, наїхав на хлопця, який переходив дорогу. 14-річний житель Оліївської громади отримав травми, з якими його госпіталізували до Житомирської обласної дитячої лікарні.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин подій.

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