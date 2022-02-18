17 лютого ввечері у Житомирі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. На вулиці Івана Мазепи під колеса автомобіля потрапила житомирянка, а по вулиці Святослава Ріхтера – 14-річний хлопець. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.
За її словами, 17 лютого близько 17:00 години 29-річний житель Чуднівщини, керуючи автомобілем "Ford Focus", на вулиці Івана Мазепи в обласному центрі збив 46-річну жительку Житомира. Жінка перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Житомирянку з травмами ушпиталили до травматологічного відділення лікарні.
Цього ж дня, близько 18 години сталася ДТП по вулиці Святослава Ріхтера. Водій автомобіля "Honda", 29-річний місцевий житель, рухаючись вулицею міста, наїхав на хлопця, який переходив дорогу. 14-річний житель Оліївської громади отримав травми, з якими його госпіталізували до Житомирської обласної дитячої лікарні.
За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин подій.
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