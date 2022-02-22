Президент Володимир Зеленський на тлі визнання Росією незалежності самоназваних "ЛДНР" може підписати закон про воєнні злочини – він націлений на притягнення до відповідальності бойовиків на Донбасі.

Про це Суспільному повідомила правозахисниця Олександра Матвійчук.

"Якщо раніше Володимир Зеленський боявся підписати закон 2689 про воєнних злочинців, щоб не роздратувати Російську Федерацію, то зараз мені виглядає, що його нічого не стримує", – заявила Матвійчук.

Ба більше влада може внести зміни до Кримінального кодексу України, аби ще більше унормувати притягнення до відповідальності осіб, що чинять злочини у воєнний час.

"Він може внести зміни в Кримінальний кодекс і встановити відповідальність за злочини проти людяності, воєнні злочини, які на жаль досі відбуваються на Донбасі", – додала вона.

Що відомо

Міжнародний благодійний фонд “Ізоляція” разом із правозахисниками вимагають від президента Володимира Зеленського підписання закону про воєнні злочини №2689, який Верховна Рада ухвалила в травні 2021 року.

Законопроєкт №2689 встановлює відповідальність за злочини проти людяності і він дає можливість притягати правоохоронні органи притягати до відповідальності людей, які катують, викрадають і вбивають на окупованих територіях.

Серед головних нововведень – зміни до статті 8 Кримінального кодексу України, які передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Відповідно до статті 94 Конституції України, президент підписує законопроєкт через 15 днів після того, як це зробить голова Верховної Ради. Якщо цей термін спливає, вважається, що президент не має зауважень до документа і повинен його одразу підписати.

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