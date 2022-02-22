Гривня втратила позиції. Курс валют на вівторок

У вівторок, 22 лютого, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,48 UAH/USD. Таким чином долар виріс щодо гривні на 14 копійок.

Відповідні дані на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчав на 10 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,34 гривні за долар;

32,29 гривні за євро.

Станом на 21 лютого офіційний курс гривні щодо долара становив 28,34 UAH/USD, щодо євро — 32,19 UAH/EUR.

Що відомо

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні вдалося стабілізувати курс національної валюти попри прогнозовані 40 грн за один долар США. Більш того, за словами Гетманцева, Національний банк має цьогоріч рекордні 29 мільярдів доларів США резерву для покриття валютних коливань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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