У разі запровадження в Україні воєнного стану чи особливого періоду Національний банк може обмежувати роботу окремих фінансових установ. При цьому регулятор обіцяє не запроваджувати обмеження на валютному ринку.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі НБУ.

Як зазначив регулятор, відповідно чинного законодавства Національний банк має повноваження визначати особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду. При цьому залежно від рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози, окремими рішеннями НБУ може впроваджувати відповідні заходи, в тому числі обмежувати роботу комерційних банків чи їхніх підрозділів.

"Національний банк визначає перелік уповноважених банків, які забезпечуватимуть надання банківських послуг та здійснення операцій в особливий період на території України, де уведено воєнний стан. Рішення Національного банку про обмеження, зупинення або продовження діяльності банків (їх відокремлених підрозділів) на території України, де оголошено особливий період чи воєнний стан, приймаються виходячи з оцінки поточного рівня ризику для банківської системи України та масштабу загрози"

Водночас в Національному банку наголосили, що не планують запроваджувати обмеження на валютному ринку.

"Певні перекоси між попитом та пропозицією валюти у січні пов'язані саме із психологічним чинником, а також із сезонними чинниками, які, за нашими оцінками, є тимчасовими", — пояснив регулятор.

У НБУ пообіцяли дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення, за якого курс визначається балансом попиту та пропозиції на ринку, а Нацбанк при цьому лише згладжує надмірні ситуативні курсові сплески в той чи інший бік.

"Тобто Національний банк і надалі не впливатиме на напрям зміни курсу, а лише на швидкість такої зміни, згладжуючи надмірні коливання. Рівень міжнародних резервів України є достатнім для згладжувати надмірних валютних коливань", — підкреслили в Нацбанку.

Окрім того, в НБУ нагадали, що минулого тижня регулятор також застосував відповідні заходи монетарного характеру.

"Це — підвищення облікової ставки на 1 відсотковий пункт до 10% та оголошення про підвищення обов'язкових резервів за поточними рахунками в гривні та за коштами в іноземній валюті, що також сприятиме стабілізації ситуації на валютному ринку", — додали у пресслужбі регулятора.

Як зазначається у повідомленні, у разі, якщо обставини посилюватимуть загрозу стабільності гривні або фінансовій стабільності в більш тривалій перспективі, НБУ може оперативно застосувати комплекс саме монетарних інструментів, передбачених законодавством. Натомість, за оцінкою НБУ, запровадження будь-яких обмежень скоріше негативно впливатиме на настрої учасників ринку.

"Навіть на початку розгортання коронакризи у 2020 році, коли девальвація гривні була значно відчутнішою, НБУ не посилював жодних валютних обмежень. Послідовна політика НБУ не в останню чергу сприяла стабілізації ситуації на ринку", — підкреслив регулятор.

У НБУ додали, що у прогнозах Національного банку починаючи з 2014 року постійно враховується ризик ескалації військового конфлікту, тож НБУ має чіткий план того, як реагувати на ті чи інші події задля забезпечення надійного і стабільного функціонування банківської системи і збереження вкладів фізичних осіб у особливий період.

Читайте також

Що означає відключення світової системи SWIFT в РФ. Пояснює економіст

Майбутнє світової економіки виглядає "похмуро" – Світовий банк

Як спланувати сімейний бюджет. Поради експертки з фінансової грамотності

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу