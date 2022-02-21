Фракція "Слуга Народу" починає процедуру виключення Трухіна та Кузьміних

Фракція "Слуга Народу" починає збір підписів щодо виключення Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних зі свого складу.

Таку заяву зробив голова фракції СН, народний депутат Давид Арахамія, повідомляє речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.

"Народним депутатам від "Слуги Народу" будуть роздані підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних", — заявив Арахамія.

Справа Трухіна

ДТП, у якому звинувачують народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом, постраждали шестеро людей. Одразу після аварії ЗМІ повідомили, що водієм Audi A8, який власне скоїв дорожню пригоду, що зачепила три авто, був Олександр Трухін. Також лунали припущення, що він міг бути за кермом в нетверезому стані та намагатися уникнути відповідальності. Трухін спочатку відмовився від спілкування з журналістами, на дзвінки не відповідав, а колеги по фракції на камери оминали цю тему. Згодом Трухін все ж таки підтвердив свою участь у ДТП, але сказав, що розповідати деталі йому заборонили слідчі.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало власне розслідування резонансної події з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався уникнути відповідальності, пропонував хабаря поліцейським, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і тричі відмовився здати тест на алкоголь. 2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. Того ж дня нардеп визнав, що намагався втекти з місця ДТП та заявив, що готовий скласти мандат.

Справа Кузьміних

28 січня під час спільної операції НАБУ, САП та ОГП під час отримання хабаря затримали Сергія Кузьміних, члена парламентської фракції "Слуга Народу", обраного до парламенту по округу №67 (Житомирська область). Нардепа затримали в момент отримання хабаря у сумі 558 тисяч гривень. Повідомляється, що народний депутат сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

31 січня Генеральна прокурорка Україні Ірина Венедиктова повідомила, що підписала підозру народному депутату, якого зловили під час отримання хабаря. 1 лютого стало відомо, що депутат Кузьміних проігнорував три повістки та не з'явився на допит до НАБУ. Сергій Кузьміних направив листа голові фракції "Слуга Народу" Давіду Арахамії та голові партії Олені Шуляк. Депутат просить виключити його з фракції тимчасово та дати можливість повернутися, якщо буде доведено його невинуватість.

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