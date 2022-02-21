Кропивничан безкоштовно навчатимуть першій меддопомозі

У Кропивницькому, в громадському просторі "Krop:hub", організували безкоштовні навчання з першої медичної допомоги. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі написала голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна. Перші тренінги запланували на 22 лютого, потрібно реєструватися.

За інформацією працівниці пресслужби обласної адміністрації Марії Жалоби, проводитимуть тренінги спеціалісти Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області.

Одне заняття триватиме пів години. 22-27 лютого, крім 23 лютого, вони відбуватимуться двічі на день, графік узгодили – розповіла координаторка громадського простору Катерина Колтунова: "Пів години – теорія і практика. Буде форма для реєстрації, її можна буде знайти на наших сторінках у соцмережах. Є графік до неділі, 27 лютого, включно".

Кіровоградська ОДА Графік тренінгів

У дописі Марії Чорної йдеться про те, що участь у тренінгах братимуть усі працівники апарату та структурних підрозділів обласної адміністрації.

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