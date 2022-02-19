Кропивничан вчили діяти у випадку надзвичайної ситуації та військових дій

Не панікувати, мати зібрану тривожну валізу і знати де найближче укриття. У Кропивницькому охочих вчили діяти у випадку надзвичайної ситуації. Навчання у парку Ковалівський, за підрахунками Суспільного, відвідали майже сотня людей. Їх вчили надавати домедичну допомогу, поводитись зі зброєю, показали, як діють військові під час нападу противника.

Співорганізаторка навчань Наталія Салімова розповіла, що подібні навчання для дітей та підлітків громадська організація "Мобільна волонтерська група" і обласна спілка "Патріот" організовують щоліта: "Восьмий рік війни. Ми такі навчання проводили для своїх організацій, це набрало резонансу. Організовували для дітей і підлітків. Отримали запит влаштувати навчання для усіх охочих".

У парку працювали п’ять локацій. На одній з них поліцейський Дмитро Майборода розповідав про бронежилет: "Повністю споряджений, він важить 19,7 кілограмів. Зараз він споряджений не повністю, треба ще дочепити нижню частину, бокові і комір. В такому вигляді його вага – 12 кілограмів".

Суспільне Кропивницький

Про військову гвинтівку учасникам навчань розповів інструктор і співорганізатор навчань Олександр Зобенко. З його слів, у разі надзвичайної ситуації треба зберігати спокій і швидко реагувати: "Не треба панікувати, у кожного має бути зібрана тривожна валіза. Людина вже зараз має поцікавитись, де є сховище. Той, хто вступив до лав територіальної оборони, має знати, куди йому вирушати з цією валізою. Крім того, кожен має знати – куди йому евакуюватись. Це можуть бути дачі, маленькі села. Тому що на маленьке село ніхто не буде витрачати бомби. Я не нагнітаю ситуацію, але всі знають, що у нас в місті базується третій полк спецпризначення, це бойова одиниця, тому до нас може "прилетіти".

Четверо бійців третього полку спецпризначення показували, як треба діяти, коли відійти від позицій противника немає куди. Двоє інструкторів з організації "Червоний хрест" навчали надавати першу домедичну допомогу. Вибухотехніки розповідали про різновиди вибухових приладів та як діяти у разі їх виявлення.

Суспільне Кропивницький

Що казали учасники навчань

Кропивничанка Яна Козловська сказала, що відвідала навчання, щоб розуміти, що робити у випадку надзвичайної допомоги чи військових дій: "Потрібно знати, як надавати домедичну допомогу, потримати в руках зброю. Це дуже важко – бронежилет і каска. Нашим хлопцям (військовим – ред.) дуже важко. Тепер я розумію".

Кропивничанин Денис Щука прийшов на навчання з трирічним сином, щоб показати йому зброю і як надають домедичну допомогу: "Важливо розуміти, як це правильно робити і у яких випадках це потрібно робити".

Навчання тривали три години.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!