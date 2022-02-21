У Хмельницькій школі вибухівки не виявили - поліція

Зі школи Хмельницького після повідомлення про замінування за 5 хвилин евакуювали 1212 учнів та 112 працівників педагогічного та технічного персоналу, каже директорка Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №22 Лираса Пастух. За словами старшої інспекторки з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмили Берестовської, вибухового пристрою у школі не виявили. Про те, як відбувалося евакуація, як відреагували педагогічний колектив, учні та батьки на замінування, Суспільне дізнавалося.

Через 10 хвилин після повідомлення про замінування приїхав за двома внучками Ігор Сірман. Каже, дуже сильно переживав за дівчаток.

Про евакуацію 8-річна Аріна Сірман розповідає: "Нам сказали, щоб всі вийшли і відійшли від школи на 500 метрів. Я боялася, це вперше таке".

Паніки не було, розповідає мати учня 3-го класу Лілія: "Прийшло повідомлення з класу у групу, що евакуація у зв’язку з замінуванням. Це вже вдруге, то ж ми спокійно перенесли якось. Та, все ж таки, намагалася якнайскоріше прийти до школи".

За словами заступниці директора Хмельницької школи №22 Світлани Погребняк, дітей вивели зі школи за 5-7 хвилин. Розповідає: "Паніки не було, всі швиденько вийшли, бо всі знали, що це таке. Продзвенів просто дзвінок шкільний, він в нас просто довго звучить. Дітей зразу вдягнули, взяли журнали, і всі вийшли. В нас нормативів таких немає, але ми дуже швидко вийшли. Хвилин 5-7 вже всі були на вулиці за школою".

16 січня 2021 року вже було повідомлення про закладення вибухового пристрою у школі, каже директорка Хмельницької школи №22 Лариса Пастух: "На щастя, вони виявилися хибними. Після повідомлення ми одразу евакуювали дітей, повідомили батьків. Хто дітей ще не забрав, то ми в спортивний комплекс їх і вчителів відвели, навпроти, в обласне управління поліції. Тому спрацювали швидко. Зараз проводяться всі оперативні дії".

Педагог-організатор Хмельницької школи №22 Тетяна Горячева каже: "Ми з дітьми були, а потім дітей відпустили додому. Самі чекаємо далі, що нам скажуть, який хід дій".

Лист про замінування надійшов на електронну пошту Служби безпеки України, розповідає старша інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська: "Лист надійшов сьогодні близько 11 години 40 хвилин. Йшлося про те, що в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській заміновано одну із шкіл. На місце події прибула слідчо-оперативна група, всі необхідні служби, спеціалісти. Провели обстеження школи та прилеглої території. Діти та працівники школи евакуйовані".

За її словами, вибухового пристрою у школі не виявили.

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