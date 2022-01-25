У Хмельницькому через ймовірне замінування призупинили навчання у школах

У Хмельницькому через ймовірне замінування загальноосвітніх закладів міста призупинили навчання. Наразі дітей евакуйовано, а правоохоронці шукають вибухівку.

Про це Суспільному повідомила в. о. директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Ольга Кшановська.

За словами начальниці сектору комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеги, повідомлення про замінування надійшло у вигляді анонімного дзвінка до колцентру СБУ.

"Наразі інформацію про ймовірні замінування перевіряє вибухотехнічна служба поліції. У зв’язку з тим, що потрібно перевірити в максимально короткі терміни велику кількість об’єктів, господарські споруди та прилеглі території, створюються додаткові групи», - каже Інна Глега.

Кількість шкіл, які ймовірно замінували, Інна Глега не повідомляє.

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