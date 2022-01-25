У Хмельницькому вкотре шукали вибухівку. Що відомо

Повідомлення про замінування 39 шкіл та торговельно-розважальних центрів Хмельницького близько десятої години ранку надійшло на електронну пошту управління служби безпеки України, розповідає пресофіцерка Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, правоохоронці одразу ж повідомили директорів закладів про негайну евакуацію.

У Хмельницькій першій гімназії, розповідає заступниця директора Марина Демидко, вранці перебувало близько п’ятисот учнів. Всі вони після спеціального звукового сигналу організовано зібрали речі та вийшли з приміщення. "Сказали оголосити навчальну тривогу, евакуювати дітей. Протягом 10 хвилин завдання виконали", - каже Марина Демидко.

Спеціальний звуковий сигнал, каже охоронець гімназії Наталія Черній - три дзвінки. За її словами, ні учням, ні вчителям не треба пояснювати, що це означає. Принаймні, двічі на рік в гімназії відбуваються навчання з цивільної оборони: "Три дзвінки даються для евакуації дітей. В нас відкриті три виходи, і діти повибігали десь хвилин 5-10".

У гімназії, каже завучка, залишаються троє відповідальних працівників, які чекають вибухотехніків, рятувальників, кінологів.

До вечора і навіть до ранку ладна чекати слідчих директорка Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 1 Оксана Романів. Вона розповідає: навчання зможуть відновити лише після заключного акту про безпечність перебування в приміщенні дітей і дорослих. Додає: після повідомлення про замінування та евакуацію людей з приміщення о 9:17 вчителі обдзвонювали батьків. У цьому закладі навчаються діти від двох до 12 років, тож більшість вихованців і учнів додому забирають батьки. Вранці, каже директорка, їх було більше восьми сотень.

"В нас дошкільний підрозділ, дітки маленькі, самих ми їх відправити додому не можем. Батьки оперативно підїхали, забрали дітей. На минулому тижні були такі ж ситуації з іншими навчальними закладами. Дякувати Богові, ніякої паніки не було. На даний момент організовується дистанційне навчання в початковій школі", - каже Оксана Романів.

Батько учениці 10-ї школи Сергій каже: коли вчителька подзвонила й повідомила про замінування, і він, і дружина хвилювалися за дитину: "Написали, що замінували школу. Паніка була. Моя реакція - поїхав по дитину. Діти довольні, бо уроків немає".

Восьмикласниця Діана каже, що у них саме був третій урок, коли вчителі сказали швидко збирати свої речі і виходити на вулицю.

На момент зйомки на територіях гімназії №1, навчально-виховного об’єднання №1 жодних працівників відповідних служб не було.

Старша інспекторка з комунікацій Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська розповідає: загони саперів, рятувальників, слідчих поліції, кінологів працюють від моменту надходження інформації про замінування, залучені додаткові працівники. Та оглянути всі 39 шкіл і торговельно-розважальні центри водночас неможливо. То ж, каже, працюватимуть, доки не оглянуть усі приміщення: "На території міста Хмельницького працює достатня кількість груп, всі приміщення за сьогодні будуть оглянуті".

За її словами, у трьох навчальних закладах, в яких до обіду працювали правоохоронці, вибухівки не знайшли.

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