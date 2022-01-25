Сьогодні, 25 січня, Службу безпеки України повідомили, що всі школи Хмельницького заміновані. Одразу після повідомлення керівники закладів почали евакуацію дітей з освітніх закладів. За словами в. о. директорки міського департаменту освіти Ольги Кшановської, учні та педагоги були готові до подібних інцидентів.

"Близько 10 години від правоохоронних органів ми отримали повідомлення про те, що на їхні інформаційні джерела прийшов лист про те, що сьогодні будуть заміновані всі школи міста Хмельницького. Ми у свою чергу інформували вже керівників закладів загальної середньої освіти. І, відповідно, поліція теж паралельно інформувала про проведення евакуації", - розповіла Суспільному Ольга Кшановська.

За її словами, діти та педагоги були готові до подібних ситуацій.

"Ми готувалися, якщо будуть якісь інциденти. Тому що ми спостерігали за засобами масової інформації і бачили, що подібні "мінування" були й в Київській області та Кам’янець-Подільській громаді. То ми вже проговорювали певні алгоритми дій", - каже Ольга Кшановська.

Додає, міські заклади освіти кожен рік проводять профілактичні заходи, аби в разі будь-яких надзвичайних ситуацій працівники і педагоги знали, як діяти в межах освітнього процесу.

"Якщо, наприклад, на телефон відбулося повідомлення від поліції про те, що відбулося замінування, секретар інформує керівника. Керівник по алгоритму інформує інших дітей. Це можна робити по лінії гучномовця, якщо в закладі такий є. Або якщо є пожежна сигналізація, там теж є така функція – робити оповіщення", - каже Ольга Кшановська.

Додає, діти знають як діяти під час надзвичайних ситуацій.

"Вони беруть речі першої необхідності, одягають теплий одяг і за списковим складом педагог або працівник, який закріплений за дітьми, виводить дітей з усіх виходів евакуації. Тобто, є план евакуації, відповідно, діти знають, в якій вони аудиторії знаходяться, куди їм потрібно рухатися. Це все ми проводимо і в рамках днів цивільного захисту, і в рамках безпеки, аби в будь-якій надзвичайній ситуації кожен учасник освітнього процесу знав свої дії. Ну і зрозуміло, що класні керівники, або та людина, яка відповідає за сповіщення, інформують батьків про те, що потрібно забрати діток. Якщо ми будемо говорити про дітей молодшої ланки. Тому що старші можуть добратись самостійно, за меншими потрібно, щоб приїхали батьки", - розповіла очільниця освіти.

Адміністрація домовилась з класними керівниками, щоб батьки учнів повідомили нас про те, що вони вже вдома. Доки правоохоронці не обстежать усі заклади, уроки будуть проводитись з використанням дистанційного навчання, зазначила Ольга Кшановська.

Що відомо