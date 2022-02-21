Прокуратура Херсонської області звернулась із позовом до суду про компенсацію збитків з підприємства за забруднення довкілля на суму 2,2 мільйони гривень.
Про це йдеться на сайті відомства.
Правоохоронці встановили, що на території промислового підприємства у Каховці приватне підприємство орендувало земельну ділянку площею більше 4 гектари. На цю територію підприємство скидало овочеві відходи з холодильних камер. Так утворився насип гнилі до 1 метру, що спричинило забруднення нітратами, фосфором та амонієм земельної ділянки площею 2 052 кв. метри.
Прокуратура вимагає через суд сплатити збитки, завдані підприємством за забруднення навколишнього середовища.
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