Херсонська обласна прокуратура підозрює ексзаступника начальника патрульної поліції в організації та безпосередній участі у складі групи з отримання грошей з перевантажених фур.

Про це написали на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebоok.

У повідомленні йдеться, що протягом 2021 року на території області за безперешкодний пропуск перевантаженого автотранспорту через ваговий комплекс вимагали гроші.

Правоохоронці встановили, що в організації корупційної схеми брали участь заступник керівника патрульної поліції, заступник командира батальйону управління та приватний підприємець.

Обвинувачення у справі експравоохоронця направлене до суду. Іншим учасникам оголосили про підозру.

За вчинення таких дій колишньому поліціянту загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Що відомо:

На Херсонщині до суду направили обвинувальний акт щодо трьох осіб, які вимагали та отримували хабар під час пропуску вантажівок на габаритно-ваговому комплексі.

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