Прокуратура Херсонщини через суд вимагає розірвати договір оренди землі площею 100 гектарів вартістю 101 мільйон гривень та повернути її до комунальної власності.

Про це написано на сайті відомства.

У повідомленні йдеться про те, що земельна ділянка, розташована в Скадовському районі, була в оренді у приватного підприємства для будівництва сонячної електростанції. Проте в період з 2019 по 2021 роки жодного разу не надійшла оплата за оренду цієї земельної ділянки, що призвело до збитків місцевого бюджету.

Наразі суд відкрив провадження у цій справі.

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