Замість навчання – прибуток: на Херсонщині ліцей здав землю підприємцю

На Херсонщині професійний ліцей здав в оренду понад 177 гектарів землі, яку повинні були використовувати для навчальних цілей, підприємцю. Слідчі Бериславської окружної прокуратури вивчили документи, провели розслідування та передали справу до суду.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

У позовній заяві прокуратура вимагає визнати договір між ліцеєм та підприємцем недійсним і повернути землю вартістю 12 млн. гривень начальному закладу.

Сама угода, за якою повинні були організувати виробниче навчання та практику з обробітку землі для учнів ліцею, приховувала факт оренди і її використання ніяк не було пов’язане із навчальним процесом.

Наразі господарський суд відкрив провадження у цій справі.

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