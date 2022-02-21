У Херсоні відбувся майстер-клас для тат і дітей. Учасники вчилися користуватися паяльником, зачищати та з’єднувати пошкоджені дроти. Зустріч була організована клубом ТатоHub. Його ідея полягає у тому, що вихідними чоловіки проводять час разом із дітьми на творчих, кулінарних і технічних майстер-класах. Це - всеукраїнський проєкт, який реалізується Програмою ООН.

Як самотужки полагодити техніку і з’єднати пошкоджені дроти Дмитро Вороненко знає чимало. За фахом він - електрик, програміст і комп’ютерник. Сьогодні чоловік своїм досвідом ділиться з учасниками майстер-класу.

"Намагаюся показувати так, щоб дітям було цікаво. Розумієте, коли просто теорія – це не цікаво. Коли людині розказують, показують та ще й дають самій це зробити, то це більш запам’ятовується. Дитина практикується і бачить результат. Може, згодом захоче пов’язати своє життя з електрикою чи електронікою", - каже організатор майстер-класу.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Сьогодні завдання в учасників - з’єднати обірваний дріт. Зробити мають це трьома способами. Дмитро Вороненко покроково показує, хлопці повторюють, татусі допомагають.

"Я спочатку підчистив кінчики дроту, закрутив їх, закрив їх і у мене - відремонтований дріт" - каже учасник майстер-класу Владислав Марченко.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Максим Худзей прийшов із шестирічним сином Денисом. Чоловік розказує, що син уперше ремонтує. Результатом задоволені обидва.

"Звичайно, у компанії веселіше. Я так все не зможу організувати. Я - не електрик. У мене таких інструментів немає. Якщо людина може все так детально і доступно розказати, то ми завжди раді. Нам подобається", - говорить чоловік.

Такі майстер-класи, каже його учасник Павло Куцор, не тільки навчають, а й зближають один одного. А вдома не завжди є час детально показати дитині, як треба ремонтувати щось.

"Колись вдома щось і трапляється, я швиденько сам це роблю. Зараз у такому форматі ми дуже гарно спілкуємося та полагодили цей дріт", - говорить Павло Куцор.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Марія – єдина дівчина серед учасників.

"Жінки також можуть відремонтувати будь-що. Стать не важлива для цього", - говорить дівчина.

Головне на майстер-класі - навчити молодь самим ремонтувати речі і донести, що це не так вже і важко, як здається на перший погляд, каже організатор Дмитро Вороненко.

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