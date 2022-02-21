Обрали переможців зимового турніру з аматорського футболу у Великій Чернеччині

Зимовий турнір з аматорського футболу завершився у Великій Чернеччині 20 лютого. Його проводять там 20 років поспіль. Цього разу за першість змагалися 6 команд. Про те, як виникло це змагання та які традиції має, знає наша Юлія Ніколаєва.

Цей футбольний турнір традиційно стартує після новорічних свят. Грають у нього чоловіки щонеділі.

У 2022 році за звання кращих змагаються 6 команд: "Фрунзе", "Центр", "Куток", "Токарі", "Пантери" та "Х&О" (Холодна й Ольшанки). Грають два тайми по двадцять хвилин.

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Вболівають за команди цілими родинами. Так, у восьмирічного Єгора Підлужного в турнірі бере участь старший брат. Хлопець розповідає: "Вболівальник я дуже гарний. Просто кричу кожної гри, за кожну команду. Обираю команду й галасую за неї. Підбадьорюю. Говорю, що ця команда краща, кажу їм бігти до перемоги, щоб ця команда забивала голи".

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У Оксани Тімофєєвої грають і син, і чоловік: "У мене син – польовий гравець, чоловік на воротах стоїть, тому я за них уболіваю. Підтримую їх морально, матеріально, фізично, будь-як. Я за спорт".

Олександр Опаренко розповідає, що раніше теж грав у футбол, рік тому припинив, проте тепер на полі — два його сини: "Я дуже вболіваю за своїх дітей. Узимку не знайдеш, де відпочити, а саме це свято футболу завжди для нас. І ми просто не знаємо, що робитимемо завтра, коли сьогодні – фінал".

Володимир Костенко бере участь у турнірі з дня його появи. Чоловік має плани на подальші футбольні змагання: "Наступного року, є у нас такий задум, що ще одну команду зберемо, щоб грали батько й син. Два Костенки, два Ковбасенки, два Савченки в нас є, є три Опаренки, тож є кому грати."

Суспільне Суми

У 2022 році кращою стала команда "Фрунзе". Так до декомунізації називалася Миропільська вулиця у Великій Чернеччині. Окрім цієї номінації, у зимовому турнірі визначають кращого гравця, найстаршого й наймолодшого футболіста змагань, бомбардира, голкіпера. Є номінація і для того, хто забив найбільше голів.

Суспільне Суми

Ігор Савченко — забив найбільше голів, розповідає: "Граю років 15. Забив голи завдяки своїй команді. Вони завжди допомагали мені, емоційно підтримували".

У турнірі за ці роки виступали 20 команд із Чернеччини та сусідніх сіл. Усю статистику веде Володимир Моргун, він і започаткував це змагання на вшанування пам’яті Олександра Купрієнка. Організатор згадує: "Ідея виникла спонтанно. Загинув мій друг. Чудова людина була. І в мене виникла ідея провести якийсь турнір. Ми домовилися, що він буде один рік. У 2003 році ми провели турнір пробний. Було вісім команд. Суто наших чернеччинських. Однак хлопцям сподобалося, тому цей турнір ми проводимо кожен рік".

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