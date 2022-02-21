У Чернівцях медики обласної лікарні дали згоду на посмертне донорство

Медики Чернівецької обласної лікарні підписали згоди на посмертне донорство органів. Так доєднались до всеукраїнського флешмобу "Я донор". У разі смерті їхні органи без згоди родичів зможуть використовувати для трансплантацій.

Про це у коментарі Суспільному сказав керівник обласного центру трансплантації Сергій Бродовський.

Прижиттєву згоду на посмертне донорство підписали семеро медиків. За словами Бродовського, більшість пацієнтів, які чекають на пересадку органів, помирають через відсутність донорів. З усіх трансплантацій приблизно 15% — родинні, коли донором стає родич. Всі інші — посмертні, коли донором стає випадкова людина, яка за життя написала згоду на трансплантацію або це після смерті дозволили її родичі.

"Хочемо, щоб люди знали про трансплантацію. Хтось з першого разу погодиться, а комусь треба подумати довше. Але ми надіємось, що своїм прикладом допоможемо прийняти рішення", — каже Бродовський.

В області понад сто людей потребують трансплантації нирки, приблизно для 20 шукають донорів серця та печінки. Загалом в Україні пересадки органів щороку потребує приблизно п'ять тисяч людей. Торік донорів знайшли лише для 300, каже Бродовський.

За словами трансплант-координаторки Яни Ключевської, коли у людини діагностують смерть мозку, вона може стати донором серця, нирок, печінки, легень та інших органів.

"Кожна свідома людина в разі нещасного випадку може продовжити життя іншим людям", — говорить вона.

На гемодіаліз до Чернівців тричі на тиждень їздить Павло Косован з Вашківців. Торік у чоловіка відмовили нирки. Йому забороняється фізична праця, потрібно дотримуватись дієти та не можна пити багато води.

"Літом в спеку ви хочете випити склянку водички — і випиваєте. А я можу зробити лиш пів ковтка. Бо якщо я вип'ю багато, то до наступного діалізу можу не дожити. Набирається вода в організмі й не можеш дихати через це", — каже Косован.

Процедуру гемодіалізу фінансують за гроші з державного бюджету. Водночас щомісяця Павло купує ліки. На це витрачає декілька тисяч гривень. Торік чоловік став у чергу на пересадку органу. Тепер чекає на донора, оскільки з родичів для трансплантації йому ніхто не підійшов.

Написати заяву на посмертне донорство у центрі обласної лікарні може кожен. Незабаром можливість залишити заявку на донорство з'явиться у застосунку Дія. Також люди можуть обрати, які саме органи готові віддати для трансплантації у разі смерті.

Що відомо

Флешмоб на підтримку добровільного донорства серед медзакладів розпочала клініка в Києві. Лікарі передають естафету один одному. Загалом участь взяли у понад десяти лікарнях.

Цьогоріч 14 січня у Чернівцях вперше пересадили нирку. Це була родинна трансплантація, коли орган матері пересадили сину.

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