У Чернівцях шукають донорів крові для 7-річного хлопчика

У Чернівцях шукають донорів І групи крові позитивного резус-фактору для 7-річного хлопчика. У нього діагностували апластичну анемію у складній формі.

Про це сказав заввідділення кардіонкогематології обласної дитячої лікарні Михайло Гнатюк.

Хлопчик потребує переливання тромбоцитів кожні три дні, а щотижня — еритроцитів. Наразі він перебуває в обласній дитячій лікарні.

На вихідні для хлопчика зібрали кров, але з понеділка почнуть збір знову, оскільки тромбоцити потребують інших умов зберігання, ніж кров та плазма. Їх неможливо заготовити наперед, потрібно зібрати у донора та перелити впродовж кількох днів. Про це сказала директорка центру крові Анжеліка Каланча.

Також центр потребує крові усіх груп, бо постійні донори хворіють COVID-19, каже Каланча.

Здати кров можна в будні дні з 8:00 до 13:00 за адресою: Чернівці, вулиця Українська, 36.

Якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором. Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться переважно про легкі випадки без постковідних наслідків, повідомляють у МОЗ. Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин, донором можна бути вже наступного дня.

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Здати кров може здорова людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Водночас є абсолютні та тимчасові протипокази для донорства. За абсолютних людина не може бути донором зовсім. Наприклад, якщо має ВІЛ або вірусний гепатит.

Серед тимчасових протипоказів є вживання алкоголю, інфекційні чи алергічні захворювання, вагітність, період лактації тощо. Зі списком протипоказів можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Аби підготуватися до здачі крові, потрібно:

не вживати алкоголь за 48 годин до здавання крові;

відмовитися від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживати менше солі напередодні;

виспатися і з’їсти легкий сніданок;

не курити за годину до здавання крові;

не здавати кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.

Протягом перших 12 годин після здавання крові слід уникати інтенсивних фізичних навантажень. Здавати кров можна кожні два місяці.

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