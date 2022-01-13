У Чернівцях вперше провели пересадку нирки. Це була родинна трансплантація, коли орган матері пересадили сину. Згодом у Чернівцях планують виконувати й посмертні трансплантації, а також пересаджувати серце, печінку, легені. У матеріалі розповідаємо, скільки коштують операції з трансплантації та чи можуть буковинці проходити реабілітацію в області.

Коли у Чернівцях вперше пересадили нирку?

11 січня в обласній лікарні нирку від 62-річної матері пересадили її 42-річному сину. Чоловік потребував пересадки вісім років, увесь цей час був на гемодіалізі. Оперували десятеро лікарів з обласної лікарні, а також медики Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Їх відділення працює з 2020 року і вже провело більше як 70 трансплантацій.

Скільки коштує пересадка?

Пересадка нирки вартує 800 тисяч гривень. Пацієнт не платить, гроші лікарням компенсує держава за пілотним проєктом розвитку трансплантології України.

Чому і як у Чернівцях почали пересаджувати органи?

Обласна лікарня отримала ліцензію й увійшла до пілотного проєкту. Для операцій закупляли обладнання, а фахівці проходили навчання. Відтак з'явився трансплантаційний центр Чернівецької обласні лікарні. Про це в етері програми "Сьогодні. Головне" на телеканалі Суспільне Буковина сказав директор трансплантаційного центру лікарні Сергій Бродовський.

Скільки людей на Буковині потребують пересадки?

Найбільше буковинців потребують пересадки нирок. В області приблизно 112 людей на гемодіалізі. Однак у частини пересадка неможлива через супутні патології та інші критерії. Пересадки інших органів потребує менше людей.

Скільком буковинцям уже пересадили органи?

В області 65 пацієнтів, яким провели трансплантацію. 53 людям пересаджували нирки, одинадцятьом — печінку, одній — серце. Більшість операцій провели закордоном. Про це Суспільному Буковина сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

У 2020 році шістьом буковинцям пересадили органи — усі операції провели не в Україні. Минулого року чотирьох буковинців прооперували вже в українських лікарнях.

Чим родинна трансплантація відрізняється від посмертної?

У родинній — донором стає родич, у посмертній — випадкова людина, яка померла і за життя написати згоду на донорство органів після смерті. Коли у людини діагностують смерть мозку, вона може стати донором серця, нирок, печінки, легень та інших органів.

Чи можуть чернівецькі лікарі проводити посмертну трансплантацію?

За словами Бродовського, нирки та серце чернівецькі лікарі готові пересаджувати разом з фахівцями з інших центрів. Печінку пересаджувати складніше, відтак пацієнтів, які потребують такої трансплантації, можуть доставити за допомогою санітарної авіації в інший трансплантаційний центр. Наприклад, до Києва, де вже робили посмертні трансплантації, чи Львова, де вперше в Україні пересадили легені та підшлункову залозу.

Хто такі трансплант-координатори та скільки їх у Чернівцях?

В Україні є база, куди вносять усі дані про пацієнтів та донорів, формують лист очікування. Якщо у якомусь центрі з'являється донор, трансплант-координатор аналізує сумісність з тією людиною, яка потребує органу. У Чернівцях чотири трансплант-координатори.

Чи можуть люди з пересадженими органами проходити реабілітацію в Чернівцях?

Змістом реабілітації є правильно розрахована доза імуносупресорів. Це ліки, які пригнічують імунну систему, щоб вона не реагувала на чужорідний білок та не відторгнула орган. Ці ліки потрібно приймати до смерті. В обласній лікарні є обладнання, яке дозволяє визначати концентрацію імуносупресорів.

З імуносупресорами люди можуть жити повноцінним життям.

Чи виплачують компенсації донорам органів чи їх родичам?

Компенсації родичам не передбачаються.

Скільки буковинців погодились бути донорами?

Наразі невідомо. За словами Бродовського, можливість відстежувати кількість охочих донорів зможуть тоді, коли у додатку "Дія" з’явиться розділ, де можна залишити заяву про згоду стати донором після смерті.

Що відомо

За 2021 рік в Україні виконали приблизно 300 трансплантацій. Водночас щорічно приблизно п'ять тисяч пацієнтів потребують трансплантації. Частина людей помирає в черзі за органом.

В Україні донором може бути повнолітня людина, яка дала на це письмову згоду трансплант-координатору. Планується, що цьогоріч дати згоду можна буде у додатку "Дія". Також є намір ввести такий пункт у водійські права. У випадку раптової смерті згоду можуть дати родичі.

Читайте також

До двох дітей з Чернівців приїхали лікарі з Києва, аби прооперувати