Матір стала донором для сина. У Чернівцях вперше пересадили нирку

У Чернівецькій області вперше трансплантували нирку. Матір віддала орган сину, який вісім років був на гемодіалізі.Це процедура очищення крові від токсичних сполук. Для пацієнтів вона "замінює" роботу нирки. Оперували пацієнта медики з Чернівецької обласної лікарні разом з колегами зі Львова.
Про це у коментарі Суспільному сказав директор трансплантаційного центру Чернівецької обласної лікарні Сергій Бродовський.
У 42-річного чоловіка вісім років не працювала нирка. За словами Бродовського, за всіма параметрами пацієнту підійшов орган його 62-річної матері.
"Перед цією сім'єю, ми вивчили вісім родинних пар, які погодилися на трансплантацію. Однак, за показниками, міг бути високий рівень відторгнення органу", — каже Сергій Бродовський.
За словами Бродовського, родинні трансплантації у всьому світі становлять не більше 15%. Водночас 80-85% трансплантацій — посмертні.
Оперували чоловіка десять лікарів. Серед них були лікарі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Пересадка нирки вартує 800 тисяч гривень. Держава компенсує ці гроші лікарням.
Що відомо
- Обласна лікарня може проводити операції з трансплантації, оскільки отримала ліцензію на це та потрапила до пілотного проєкту щодо трансплантаційних центрів в Україні. Для операцій закупляли обладнання, а фахівці проходили навчання.
- В Україні можна дати згоду на донорство органів. Це можуть зробити повнолітні.