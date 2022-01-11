Матір стала донором для сина. У Чернівцях вперше пересадили нирку

У Чернівецькій області вперше трансплантували нирку. Матір віддала орган сину, який вісім років був на гемодіалізі. Оперували пацієнта медики з Чернівецької обласної лікарні разом з колегами зі Львова.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор трансплантаційного центру Чернівецької обласної лікарні Сергій Бродовський.

У 42-річного чоловіка вісім років не працювала нирка. За словами Бродовського, за всіма параметрами пацієнту підійшов орган його 62-річної матері.

"Перед цією сім'єю, ми вивчили вісім родинних пар, які погодилися на трансплантацію. Однак, за показниками, міг бути високий рівень відторгнення органу", — каже Сергій Бродовський.

Суспільне Буковина Операція з пересадки нирки в Чернівецькій лікарні.

За словами Бродовського, родинні трансплантації у всьому світі становлять не більше 15%. Водночас 80-85% трансплантацій — посмертні.

Оперували чоловіка десять лікарів. Серед них були лікарі Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Пересадка нирки вартує 800 тисяч гривень. Держава компенсує ці гроші лікарням.

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