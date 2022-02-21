У неділю, 20 лютого, в Apple App Store запустили додаток соцмережі 45-того президента США Дональда Трампа Truth Social. Про це повідомляє Reuters. Потенційно це означає повернення колишнього президента в соціальні мережі після того, як 2021 року йому заборонили доступ до кількох платформ.

За даними Reuters, програма була доступна для завантаження незадовго до півночі і автоматично завантажувалась на пристрої Apple Inc, що належать користувачам, які попередньо замовили програму. Деякі користувачі повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису. Або вони отримали повідомлення, що їх додали до списку очікування “через великий попит”.

Як повідомляло раніше Reuters, додаток Truth Social був доступний для людей, яких запросили використовувати його на етапі тестування.

У Reuters також нагадали, що після штурму Капітолію його прихильниками 6 січня 2021 Трампа забанили у Twitter, Facebook і YouTube — через публікацію повідомлень, що підбурювали до насильства. Згодом Трамп вирішив заснувати власну соцмережу.

Що відомо про соцмережу Трампа

Про створення власної соцмережі та медіагрупи Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп оголосив наприкінці жовтня 2021 року. За його словами, місія його соцмережі — "дати відсіч технологічним компаніям Кремнієвої долини, які використали свою монопольну владу, щоб змусити замовкнути опозиційні голоси Америки". Зазначається, що соцмережа Трампа працюватиме за принципом мікроблогів і багато в чому нагадуватиме Twitter, де Трамп був назавжди заблокований після штурму його прихильниками Капітолію 6 січня 2021 року. Публікації в новій соцмережі називатимуться "правдами" (truth). До них можна буде прикріплювати фотографії, посилання на відео та статті.

Що відомо

Ввечері 6 січня розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Згодом Трампа забанили 12 сервісів: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok і Pinterest. Керівництво соцмереж звинуватило 45-го президента США у підбурюванні до насильства і поширенні брехливої ​​інформації. Той, своєю чергою, заявив про намір створити власну платформу для обміну інформацією.

У березні 2021 року експрезидент США Дональд Трамп відкрив сайт, який рекламує його дописи та закликає прихильників поділитися думками.

У квітні 2021 року ЗМІ повідомили, що Трамп та низка лідерів Республіканської партії зареєструвалися у соцмережі Campaign Nucleus, створеній для захисту від "cansel culture".

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