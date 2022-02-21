В Україні посилений режим несення служби поліцейськими продовжили до 26 лютого. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні", — сказав Ігор Клименко.

Він також повідомив, що минулими вихідними поліція спільно з Національною гвардією посилили охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

За словами Клименка, нині близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі.

Оскільки посилений режим несення служби – це навантаження для поліцейських, графіки чергувань скориговуються так, щоб у поліцейських був час на відпочинок, додав голова Нацполіції.

Що означає посилений режим роботи

Як пояснив раніше заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, йдеться про:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Що відомо

З 14 по 19 лютого Національна поліція України була переведена на посилений режим несення служби, "щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги, під час посилення режиму роботи усіх служб Нацполіції не буде.

Денис Монастирський заявив, що служби його відомства відпрацювали всі можливі сценарії захоплення адмінбудівель. При будь-яких спробах їх захоплення чи сепаратистських проявах в Україні, силовики реагуватимуть миттєво.

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