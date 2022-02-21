У школах Мукачівської громади відновили навчання

31 школа в Мукачівській громаді 21 лютого відновила навчання. Про це Суспільному повідомила начальниця управління освіти Катерина-Кришінець Андялошій.
За її словами, усі заклади працюють у звичному режимі. Батьків усередину не впускають. Зранку на вході працівникам та учням вимірюють температуру.
Ірина Олаг/Суспільне
Катерина Кришінець-Андялошій додала: весняних канікул у закладах громади не передбачено через семестрову форму навчання.
"У зв’язку з тим, що наші працівники всі 100 % вакциновані від COVID-19 ми можемо працювати у звичайному режимі. Ніяких особливих режимів роботи у закладах освіти не існує. Діємо згідно з постановами головного санітарного лікаря України", — розповіла Катерина Кришінець-Андялошій.
Що відомо:
- Карантин у школах Мукачівської громади тривав із 1 лютого 2022 року. Дитячих садків обмеження не стосувалися.
- Всі школи Ужгорода відправили на карантин з 24 січня.
- У Закарпатській області з 11 лютого запровадили "червону" карантинну зону.
- 452 із 586 шкіл на Закарпатті можуть працювати у "червоній" зоні.