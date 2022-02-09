452 із 586 шкіл на Закарпатті зможуть працювати у "червоній" зоні. Про це Суспільному 9 лютого повідомила Суспільному директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар’яна Марусинець.

"Решта — 134 школи — не мають 100% вакцинованих працівників. Вони не зможуть працювати офлайн. Це заклади середньої освіти у Бедевлянськіській, Воловецькій, Свалявській та Пилипецькій громадах. Вакцинація працівників у цих школах — 90% і вище", — розповіла директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА.

355 працівників шкіл мають протипоказання до вакцинації

За словами Мар’яни Марусинець, наразі у школах Закарпаття працює 26 800 працівників. "6,1% працівників вакциновані однією дозою і за певних причин, через хворобу чи показання медиків, наразі не можуть щепитися другою дозою. 355 працівників мають протипоказання до вакцинації", — розповіла директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА.

Марусинець додала: наразі 504 школи на Закарпатті перебувають на дистанційному навчанні. 8 шкіл на онлайн навчанні через захворювання школярів та вчителів на СOVID, 496 шкіл — через ГРВІ. Інші — 82 заклади середньої освіти — працюють у звичному режимі.

Що відомо:

Закарпаття переходить до "червоної" зони з 11 лютого.

Освітні заклади, у яких щеплені не всі працівники, працювати очно з 11 лютого не зможуть.

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