У Закарпатській області з 11 лютого запроваджують "червону" карантинну зону. Таке рішення 8 лютого прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні, — повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Директор департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний повідомив Суспільному: червоний рівень застосовується у разі перевищення показників впродовж трьох днів поспіль.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Разом Закарпаттям в "червону" зону переходить Луганська та Хмельницька області.

На сайті МОЗ повідомляють: вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню.

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