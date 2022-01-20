На карантин відправили всі школи Ужгорода з понеділка, 24 січня. Він триватиме два тижні. Так вирішили 20 січня на засіданні протиепідемічної комісії. За словами міського голови Богдана Андріїва, школи переводять на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих учнів і вчителів на грип, ГРВІ та коронавірусну інфекцію. Дитсадки в місті продовжуватимуть працювати.

У шостій школі Ужгорода учнів немає. Станом на 20 січня у 12 класах із 24 підтвердили коронавірусну інфекцію, — розповіла директорка Марія Гринчук. Каже: батьки з 15 січня почали попереджувати про підвищену температуру у дітей, головні болі і надсилали позитивні ПЛР-тести.

"За вихідні вже було виявлено у трьох дітей ковід, — розповіла вона. — І тому на ранок 18 січня ми вже отримали рекомендаційні листи стосовно самоізоляції учнів 3 класів. Були виявлені випадки ковіду і серед учителів. І от діти, які контактували з цими вчителями, автоматично мали бути переведені на самоізоляцію".

Суспільне Закарпаття

Через ситуацію з захворюванням у школі зібрали екстрене засідання педагогічної ради.

"Ми прийняли рішення, що учнів 5-11 класів, починаючи з 19 січня до 28 січня, переводимо навчальний процес на дистанційну форму навчання, — сказала директорка. — У початковій школі на сьогоднішній день виявлені у двох класах 2 випадки ковіду. Ці класи вже самоізольовані".

Подібна ситуація з захворюванням і в класичній гімназії Ужгорода, — каже директор Сергій Роман.

"Із 10 січня кожного дня закривали по 2-3 класи, — розповів він. — Вчора дійшло до 11 класів. Із 26 класів 11 уже відсутні. Порадилися, вирішили закрити, тому що почалося зростання у кожному класі кожного дня, повторююся, по 2-3 класи. Плюс почалося захворювання не тільки на коронавірус, а й на ГРВІ і грип. Закрилися поки що на 2 тижні до 6 лютого".

Суспільне Закарпаття

Крім цих двох закладів уже на дистанційному навчанні через гострі респіраторні інфекції лінгвістична гімназія, друга і сьома школи. А наступного тижня карантин запроваджують і в інших, — каже начальниця відділу освіти міськради Наталія Мухомедьянова. Це вирішили на засіданні протиепідемічної комісії.

"Наші заклади освіти будуть переведені терміном на 2 тижні з понеділка, 24 січня, на дистанційну форму навчання, — пояснила Мухомедьянова. — Наприкінці наступного тижня комісія знову збереться для того, аби проаналізувати кількісний склад хворих як учнів, вихованців, так і дорослого населення. І буде прийняте відповідне рішення щодо або продовження карантинних обмежень, або припинення цих обмежень".

Наталія Мухомедьянова додала: наразі на самоізоляції — 62 класи ужгородських шкіл, це близько 2000 учнів.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19.

22,8% закарпатців повністю вакциновані від COVID-19.

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