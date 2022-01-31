Школи Мукачева переходять на дистанційне навчання

Школи Мукачівської громади переходять на дистанційне навчання з 1 лютого. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Facebook. Рішення не стосується закладів дошкільної освіти.

У повідомленні міськради зазначили, що таке рішення прийняли враховуючи результат позачергового засідання обласної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (від 24 січня 2022 року).

"Враховуючи епідемічну ситуацію на території громади, міська комісія ТЕБ та НС доручила управлінню освіти Мукачева перевести навчальні заклади (крім закладів дошкільної освіти) на дистанційну форму навчання терміном на 11 днів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

Навчання у школах на Закарпатті рекомендували перевести на дистанційну форму. Таке рішення прийняли 24 січня на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС;

25 січня начальниця міського управління освіти Катерини Кришінець-Андялошій повідомила Суспільному, що необхідності переходити на дистанційне навчання не було;

Всі школи Ужгорода відправили на карантин з понеділка 24 січня.

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