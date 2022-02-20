Кропивницький психолог Андрій Фоменко з 2016 року організовує і координує психологічні тури для військових та членів їхніх родин. В гори водив від трьох до 18 людей. Суспільному чоловік розповів про те як виникла ідея, специфіку та методологію таких походів.

Концепція пси-турів, зі слів Андрія Фоменка, виникла 2016 року, під час походу Карпатами з підйомом на Говерлу. Тоді, згадує психолог, з ним було двоє військових: "Поступово збільшувалась чисельність груп, обживали маршрути. На початку було три маршрути, якими я водив людей. З’являлися спільні традиції. В 2017 році це вже стало повноцінно пси-турами: ми відривали людину від того, чим вона займалась останні два-три роки, відбувалось перезавантаження".

Методологія

Розробляючи методологію пси-турів, Андрій Фоменко головним вбачав внутрішню роботу учасників, самопізнання і досвід самомотивації: "Охочі походити з нами горами мають розуміти, що це не робота в кабінеті психолога, вони отримують більше можливостей соціально-психологічної адаптації. Тим паче, як на мене, побачивши свого психолога в умовах походу, ти краще розумієш – йому можна довіритись. Або ні".

Facebook Андрія Фоменка

Учасники групи, а пси-тур – приклад групової терапії, зазвичай, швидше зближуються в польових умовах, вважає психолог: "Спільний шлях, виконання певних завдань, спільне приготування і вживання їжі роблять групові методи роботи дієвішими. Важливою є й естетика походів: краса гір дає свій позитив. Крім того, для військових це ще й можливість відчути, що і в цивільному житті можна відчути ризик. Але ризик контрольований. І ми його відчували: сніг, дощ – гори непередбачувані. Є ті, хто за цим і їде".

Як влаштований пси-тур

На чолі групи обов’язково має бути досвідчений і висококваліфікований психолог, який спеціалізується на груповій терапії: "Оптимальний розмір групи – 10-12 людей. Якщо більше, потрібен другий психолог. Коли учасників групи було 18, запрошував другого психолога".

Учасники групи мають бути спроможними витримувати випробування таборового життя, переходів горами, взаємодії зі сторонніми, сказав Андрій Фоменко. Перед походом психолог має здійснити "перший контакт" з кожним учасником, щоб розуміти запит учасника і його особливості: "Це можуть бути сімейні пари. Малих дітей не беремо, але підлітки з нами ходили. У кожного учасника – своя ділянка відповідальності: хтось веде групу, хтось займається багаттям тощо. Ролі розподіляють за бажанням і схильностями. Якщо ні – ролі пропоную я".

Facebook Андрія Фоменка

Психологічний компонент – це групові вправи. За запитом Андрій консультує індивідуально.

Тривалість пси-турів – 3-4 дні. Результату, за словами Андрія Фоменка, досягти за цей час цілком реально. Плюс – учасникам легше спланувати поїздку саме на цей термін.

Основні витрати – проїзд, сказав психолог: "Трансфер на себе беруть партнери. На харчі витрачаємо, в середньому, дол. 700 гривень. Спорядженням забезпечуємо, якщо чогось у когось немає".

Facebook Андрія Фоменка

Для військових і членів їхніх родин участь у пси-турах безкоштовна.

Відгуки Андрій Фоменко збирає під час розмов, розповідаючи учасникам про їхні "психологічні" результати.

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