Двоє кропивничанок представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з таеквон-до

Кропивницькі таеквондистки Владислава Лягаєва та Наталя Конюх увійшли до складу збірної команди України з таеквон-до та візьмуть участь у першості Європи. Про це Суспільному розповів тренер спортсменок Ігор Зюнзя. Спортсменки увійшли до складу збірної, вдало виступивши на Чемпіонаті України з таеквон-до ІТF.

Учасниками чемпіонату України з таеквон-до ІТF серед старших юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів, який відбувся у Вінниці 10-13 лютого, стали 765 спортсменів та спортсменок. Чемпіонат був відбірковим на першість Європи і складався з двох видів змагань: туль та спаринг.

Владислава Лягаєва виборола першість у тулі та ”срібло” у спарингу серед дорослих. Наталя Конюх стала третьою в тулі й другою в спарингу серед дорослих. Такі результати дозволили їм увійти до складу збірної команди України.

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Медалі чемпіонату України вибороли й інші вихованці кропивницької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2. А саме:

Яна Дяченко – ”бронза” у спарингу серед дорослих;

Владислав Бойко – ”срібло” у спарингу серед юніорів;

Нікіта Кудін – ”бронза” у спарингу серед юнаків;

Данило Семків – ”бронза” у спарингу серед юнаків.

Владислав Бойко увійшов до списку кандидатів у збірну.

Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТF відбудеться 25 березня-2 квітня у Хорватії.

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