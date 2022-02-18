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Для загону тероборони у Кропивницькому виділили приміщення колишньої лікарні №2 "Святої Анни"
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Для загону тероборони у Кропивницькому виділили приміщення колишньої лікарні №2 "Святої Анни"

Олена Демчак
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Для загону тероборони у Кропивницькому виділили приміщення колишньої лікарні №2 "Святої Анни" Суспільне Кропивницький

Депутати міськради Кропивницького виділили приміщення для загону територіальної оборони та гроші на його ремонт. Для цього вони зібрались на позачергове засідання. Це – приміщення колишньої міської лікарні №2 "Святої Анни" на вулиці Ганни Дмитрян.

Секретар міської ради Олег Колюка сказав, що біля виділеного приміщення є земельна ділянка: "Площа більше п'яти тисяч квадратних метрів. Світло у будівлі є, опалення є".

Для загону тероборони у Кропивницькому виділили приміщення колишньої лікарні №2 "Святої Анни"Суспільне Кропивницький

На облаштування приміщення виділили понад півтора мільйона гривень. "Ми виділили півтора мільйони для того, щоб ці приміщення обладнати саме для потреб тероборони, тому що там буде зберігатись і зброя, і спецзасоби", – сказав Олег Колюка.

Для загону тероборони у Кропивницькому виділили приміщення колишньої лікарні №2 "Святої Анни"Суспільне Кропивницький
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"За" проголосували 32 депутати, тих, хто проголосував "Проти" не було.

На засідання не прийшли 11 депутатів з 43: троє від партії "Перспектива міста", по двоє – від "Пропозиції" та "Європейської солідарності", по одному від партій "Опозиційна платформа – за життя", "Слуга народу", "Рідне місто" і "Наш край". Секретар міської ради каже, причина їх відсутності – відрядження або хворіють.

Перед голосуванням командир бригади тероборони Сергій Колос розповів депутатам, як формуються загони.

"Сили територіальної оборони включатимуть три компоненти. Перший – це штат мирного часу, чисельністю 10 тисяч людей. Це – професійні військові, які служать за контрактом у Збройних силах. Другий компонент – це штат особливого періоду, який сумарно буде складати понад 130 тисяч людей. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони. Третій – це добровольчі формування територіальних громад, вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил ухвалить відповідні рішення".

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