Депутати міськради Кропивницького виділили приміщення для загону територіальної оборони та гроші на його ремонт. Для цього вони зібрались на позачергове засідання. Це – приміщення колишньої міської лікарні №2 "Святої Анни" на вулиці Ганни Дмитрян.

Секретар міської ради Олег Колюка сказав, що біля виділеного приміщення є земельна ділянка: "Площа більше п'яти тисяч квадратних метрів. Світло у будівлі є, опалення є".

Суспільне Кропивницький

На облаштування приміщення виділили понад півтора мільйона гривень. "Ми виділили півтора мільйони для того, щоб ці приміщення обладнати саме для потреб тероборони, тому що там буде зберігатись і зброя, і спецзасоби", – сказав Олег Колюка.

Суспільне Кропивницький

"За" проголосували 32 депутати, тих, хто проголосував "Проти" не було.

На засідання не прийшли 11 депутатів з 43: троє від партії "Перспектива міста", по двоє – від "Пропозиції" та "Європейської солідарності", по одному від партій "Опозиційна платформа – за життя", "Слуга народу", "Рідне місто" і "Наш край". Секретар міської ради каже, причина їх відсутності – відрядження або хворіють.

Перед голосуванням командир бригади тероборони Сергій Колос розповів депутатам, як формуються загони.

"Сили територіальної оборони включатимуть три компоненти. Перший – це штат мирного часу, чисельністю 10 тисяч людей. Це – професійні військові, які служать за контрактом у Збройних силах. Другий компонент – це штат особливого періоду, який сумарно буде складати понад 130 тисяч людей. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони. Третій – це добровольчі формування територіальних громад, вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування сил територіальної оборони, а головнокомандувач Збройних сил ухвалить відповідні рішення".

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