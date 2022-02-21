Рада ЄС схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро.

Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті органу.

"ЄС швидко і рішуче діяв, аби допомогти Україні. Впродовж 21 дня ми завершили необхідну роботу, а це означає, що макрофінансова допомога в розмірі 1,2 мільярда євро тепер може бути надана Україні", — заявив міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Як зазначається, Євросоюз прискорив надання економічної допомоги Україні, оскільки поточна геополітична напруженість згубно впливає на її економічну та фінансову стабільність.

"Постійні загрози безпеці вже спричинили значний відтік капіталу. Україна втрачає доступ до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію", — йдеться у тексті релізу.

Ця надзвичайна макрофінансова допомога матиме тривалість 12 місяців і складатиметься з двох виплат. Виділення першого траншу, за наявності попередніх політичних умов та задовільної реалізації програми МВФ, відбудеться незабаром після затвердження пропозиції та після набуття чинності Меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) щодо конкретних заходів структурної політики.

Виплата другого траншу буде пов'язана із постійним задовільним виконанням як програми МВФ, так і політичних заходів, узгоджених у Меморандумі про взаєморозуміння.

Що відомо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро може надійти Україні вже наприкінці березня або на початку квітня 2022 року.

Раніше США анонсували надання Україні гарантії суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Читайте також

Європарламент схвалив 1,2 млрд євро допомоги України. Тепер слово за Радою ЄС

"Нічого для Росії не мине без наслідків, це не Крим-2" — Сікорський

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу