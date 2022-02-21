Власники вантажівок з Кіровоградщини мітингують на Черкащині

Сотня власників вантажівок з Кіровоградської області мітингують на трасі "Київ-Одеса" біля міста Умань Черкаської області. Люди протестують проти нових правил перевезень, якими їм обмежили навантаження і тепер їхні машини не відповідають новим нормам. Про це Суспільному розповів кропивничанин Іван Заворотній, який долучився до акції протесту. За його словами, на

За словами Івана, 20 вантажівок з його підприємства перевозять зерно. До ухвали постанови Кабміну вага машин була 44 тонни, тепер 40. За перевищення норми представники Укртрансбезпеки можуть виписати штраф до 17 тисяч гривень.

"Нині вага тягачів із напівпричепами може бути до 44 тонн, натомість спеціалізованим контейнеровозам, тобто звичайним вантажівками її зменшили до 40 тонн. Ми вважаємо, що порушили наші права щодо перевезення вантажу на внутрішньому ринку України. Ми хочемо бути в рівних умовах з тягачами. , – сказав Іван Заворотній.

фото Павла Ніколаєва

Начальник відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області Олег Лучін у коментарі Суспільному розповів, що на акцію зібралися більш як три сотні людей.

Нині протестувальники перекрили трасу Одеса-Київ, люди безупинно ходять по пішохідному переході.

За словами Івана Заворотнього, до акції протесту долучилися власники вантажівок з Черкаської, Кіровоградської, Київської, Одеської та Миколаївської областей. Вони мітингуватимуть до 20:00. У четвер, 24 лютого планують перекривати дорогу у Миколаївській області. В цей день перевізникам призначили зустріч у Міністерстві інфраструктури.

фото Павла Ніколаєва

Що відомо

Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо лібералізації перевезень великогабаритних і великовагових вантажів, яким зокрема впроваджують європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

Проєкт постанови був підготовлений Міністерством інфраструктури, Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) у координації з учасниками ринку вантажних перевезень.

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